Hohe Zuweisungszahlen für Solingen Jugendherberge dient Flüchtlingen als Unterkunft

Solingen · Die Unterkünfte werden knapp. Am Montag ziehen die ersten Geflüchteten in die ehemalige, jetzt von der Stadt angemietete Jugendherberge in Gräfrath ein.

03.11.2023, 17:20 Uhr

Die ehemalige Jugendherberge in Gräfrath bietet insgesamt 45 Menschen Platz. Foto: Peter Meuter

Das Gebäude, in dem sich zeitweise auch die Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft befand, bietet Platz für 45 Menschen. Damit stehen in Solingen aktuell rund 240 Unterbringungsplätze zur Verfügung. Die Zuweisungszahlen vom Land steigen jedoch seit September wieder deutlich an. So kamen allein im Oktober 116 Personen, für November liegen über 50 Ankündigungen vor. Aktuell werden der Stadt im Schnitt wöchentlich etwa 30 Menschen zugewiesen. Bei gleichbleibenden Zahlen seien die Kapazitäten zum Jahresende belegt. So sind im ehemaligen Finanzamt an der Goerdeler Straße, das kürzlich wieder als Notunterkunft in Betrieb genommen wurde, von insgesamt 145 Plätzen nur noch wenige frei, heißt es aus dem Rathaus. „Wir müssen daher weitere Unterkünfte zügig ans Netz bringen und außerdem zusätzlich geeignete Objekte finden. Gespräche und Objektprüfungen laufen bereits.“

(arue)