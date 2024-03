Edeka Pauli im Solinger „Hofgarten“ Wiederöffnung in neuem Glanz

Am Dienstagnachmittag hatten die letzten Handwerker noch gut zu tun, während die Mitarbeiter von Edeka Pauli im Hofgarten längst schon wieder damit beschäftigt waren, die Waren in die vielen Regale einzuräumen. Doch Marcel Pauli vom gleichnamigen Lebensmittelvollsortimenter vermochte der Betrieb auf der Verkaufsfläche des Supermarktes in der Solinger Innenstadt nicht im Geringsten aus der Ruhe zu bringen.