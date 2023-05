38-jähriger Solinger scheitert mit Berufung am Landgericht Cannabis-„Gärtner“ aufgeflogen

Gekauft habe er das „Grow-Kit“ in Düsseldorf in Bahnhofsnähe, dort habe er auch Tipps zur Pflege der Pflanzen bekommen. Am Ende ging es nun im Verhandlungssaal auch darum, wie viele Pflanzen weiblich und damit „rauschfähig“ gewesen seien. Das habe man aus Sicht des Angeklagten bei mindestens vier der Pflänzchen damals noch gar nicht sagen können, weil sie noch zu jung gewesen seien. Dass sie nun dennoch in der Anklageschrift aufgeführt wurden, so wie auch der unverwertbare Planzen-Müll, das sei aus seiner Sicht nicht korrekt. Ganz abgesehen davon, dass sich die Rechtslage in Sachen „Cannabis“ wohl bald ändern werde – auch davon hätte der Solinger gerne profitiert.