Vorbereitungen in Ohligs laufen auf Hochtouren : Solinger Dürpelfest erwartet 100.000 Besucher

Gute Musik und ein Plausch bei Bier mit Freunden: Wie hier auf der Aufnahme von 2019 soll das Dürpelfest in gut eineinhalb Wochen wieder die Massen nach Ohligs ziehen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Nach drei Jahren Corona-Zwangspause ist es soweit. Ab 20. Mai steigt in Ohligs das erste Dürpelfest seit 2019. Die Vorfreude bei Gästen und Veranstaltern ist groß. Es gibt drei Tage Musik und Kirmes. Der Bierpreis steigt um 50 Cent.

Der Countdown läuft. In gut eineinhalb Wochen wird in Ohligs zum ersten Mal seit drei Jahren wieder das traditionelle Dürpelfest steigen. Und tatsächlich sieht es so aus, als könnte es von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. Mai, dann wieder ähnlich voll werden wie in den Jahren vor der Corona-Krise. Denn schon seit Tagen werden die Organisatoren des größten Volksfestes in Solingen nach eigenem Bekunden von vielen Leuten angsprochen, die bereits voller Vorfreude auf das Dürpelfest sind.

Dementsprechend gehen die Macher davon aus, dass an den drei Festtagen in der Ohligser Fußgängerzone wieder allerhand los sein wird. „Wir rechnen damit, dass dieses Jahr – wie früher – erneut rund 100.000 Besucher nach Ohligs kommen werden“, sagte Gloria Göllmann vom sogenannten Dürpel-Team der Ohligser Werbe- und Interessensgemeinschaft am Montag. Wobei die Projektleiterin im Rahmen eines Pressegespräches ferner betonte, dass sich das seit Beginn der Vorbereitungen im März auf die Beine gestellte Programm ebenfalls einmal mehr sehen lassen könne.

Die Organisatoren (v.l.) Christoph Fuhrmann, Frauke Pohlmann, Timm Kroenberg, Gloria Göllmann ud Philipp Müller präsentierten jetzt auf der Düsseldorfer Straße das von der Agentur Creativum entworfene Plakat. Foto: Martin Oberpriller

INFO Heiße Phase der Vorbereitung seit März Organisation Das Organisationsteam der Veranstalter umfasst 16 Personen, die in Schichten arbeiten. Dazu kommen Ordnungsamt und Polizei. In den vergangenen Wochen seit März gab es regelmäßig Treffen aller Beteiligten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

So werden wie in den Zeiten vor der coronabedingten Zwangspause insgesamt 100 Stände aufgebaut werden. Dabei halten sich in der Fußgängerzone Düsseldorfer Straße sowohl Getränke-, als auch Imbissstände die Waage, während im unteren Teil der Fußgängerzone im Bereich Marktplatz / Lennestraße wieder die Kirmes stattfinden wird. Und darüber hinaus gibt es erneut fünf Bühnen, auf denen am gesamten Wochenende rund 40 Bands Musik für fast jeden Geschmack bieten werden.

Dies zeigt sich nicht zuletzt dadurch, dass neben Bands, die seit den 1980er Jahren existieren, auch Gruppen auftreten werden, deren Mitglieder teilweise erst nach der Jahrtausendwende geboren worden sind. Zu den Top-Acts zählen unter anderem „Local Hazards“ (Freitag, 19.30 Uhr, Wittenbergbergstraße), „Musixx“ (Samstag, 19.30 Uhr, Wittenbergstraße), „S.A.C.K.“ (Freitag, 20 Uhr, Bremsheyplatz), „Kiesberch“ (Samstag, 20 Uhr, Bremsheyplatz), „Kaschämm“ Sonntag, 19.30 Uhr, Bremsheyplatz), „The Proms“ (Freitag, 20 Uhr, Lounge, untere Düsseldorfer Straße), „Juicy Souls“ (Samstag, 20 Uhr, Lounge, untere Düsseldorfer Straße), „See You“ (Freitag, 17 Uhr, Grünstraße) sowie „Mike & The Waiters“ (Samstag, 20 Uhr, Forststraße). Die Musik endet an allen drei Tagen um 22 Uhr, die Stände wiederum haben am Freitag von 15 bis 23 Uhr und am Samstag beziehungsweise am Sonntag in der Zeit von 11 bis 23 Uhr geöffnet.

Neu in diesem Jahr ist, dass der Bereich Forststraße mehr als früher ins Dürpelfest integriert wird. Dort soll mithilfe der ansässigen Händler und Gastronomen eine Biergarten-Atmosphäre entstehen, derweil die Lounge „Im Süden von Ohligs“ im unteren Bereich der Düsseldorfer Straße zum Beispiel mit einem historischen VW-Bus für Cocktails aufwartet. Die Kirmes wird trotz der Baustelle am Markt bis auf den Autoscooter alle gewohnten Fahrgeschäfte bieten.