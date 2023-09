Volksfest in Solingen Dürpelfest 2024 noch nicht gesichert

Hinter dem Ohligser Dürpelfest und seinen Machern liegen harte Zeiten. In den vergangenen Jahren seit 2019 konnte das größte Volksfest in der Region nur einmal – nämlich im Jahr 2022 – stattfinden. In den Jahren davor hatte den Organisatoren von der Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) zuerst Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und in diesem Jahr schaffte es die Stadt dann nicht, die Großbaustelle auf dem Ohligser Marktplatz rechtzeitig fertigzustellen sodass das Düpelfest erneut abgesagt werden musste.