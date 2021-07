Verkehrsbehinderungen in Solingen : Viehbachsammler: Dritter Bauabschnitt beginnt

Verkehrsbehinderungen in Solingen

Die Bauarbeiten am Viehbach-Sammler gehen weiter. Foto: Köhlen, Stephan

Solingen Der Bau des Viehbachsammlers geht weiter. In den nächsten Wochen beginnt die dritte und letzte Etappe. Die Stadtautobahn wird zwischen Untengönrath und Schwarze Pfähle verengt.

Die Planungen haben bereits 2017 begonnen. Ziel war es, eine Trassenführung zu finden, die während der Bauzeit Anlieger, Natur und Straßenverkehr so wenig wie möglich belastet. Dennoch lassen sich Beeinträchtigungen nicht vermeiden. So müssen etwa im Bereich der Viehbachtalstraße Press- und Zielgruben hergestellt werden. Ab sofort fließt der Verkehr auf der Stadtautobahn deshalb zwischen Untengönrath und Schwarze Pfähle in beide Fahrtrichtung nur über jeweils eine Spur.