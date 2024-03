Feuer in Solingen Drei Tote bei Wohnungsbrand – Feuerwehr im Großeinsatz

Update | Solingen · In einem fünfstöckigen Wohngebäude in Solingen ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Bislang wurden drei Tote gefunden, zwei davon wurden bereits identifiziert. Der Einsatz der Feuerwehr läuft noch. Was bislang bekannt ist.

25.03.2024 , 07:59 Uhr

11 Bilder Tote und Verletzte bei Wohnungsbrand in Solingen 11 Bilder Foto: Gianni Gattus

Zwei der Todesopfer sind bereits identifiziert worden, wie ein Feuerwehrsprecher unserer Redaktion sagte. In der Wohnung, in der sie gefunden wurden, seien zwei Erwachsene und zwei Kinder gemeldet. Auch ein dritter Toter ist inzwischen gefunden. Der Brand war in einem fünfgeschossigen Wohnhaus in Solingen-Höhscheid ausgebrochen. „In dem Gebäude gibt es ein ausgebautes Dachgeschoss und es ist viel Holz verbaut“, sagte der Pressesprecher. Wie die Polizei zuvor mitteilte, wurden zwei Menschen schwer und zwei leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Zehn weitere Menschen wurden von Einsatzkräften vor Ort versorgt, offenbar werden auch noch Menschen vermisst. Die Feuerwehr sprach von einer massiven Brandausbreitung im ersten Obergeschoss. Sie ist noch im Einsatz vor Ort. Zu der Brandursache und Hintergründen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Mehr in Kürze Hier geht es zur Bilderstrecke: Tote und Verletzte bei Wohnungsbrand in Solingen

(top/lav/dpa)