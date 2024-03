Feuer in Solingen Drei Tote bei Großbrand – kleines Kind wird vermisst

Einsatzleiter Kreuzberg wehrt sich gegen Vorwürfe in den sozialen Medien, dass die Feuerwehr erst spät am Brandort eingetroffen sei. Rettungskräfte der Wache 1 seien alarmiert gewesen, die direkt in der Nähe des Einsatzortes liegt. Am Vormittag ist auch Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach am Unglücksort eingetroffen. „Heute ist ein Tag der Trauer“, sagte er und appellierte an die Solinger, der Opfer zu gedenken und eine Kerze ins fenster zu stellen. Er hat Trauerbeflaggung für die Stadt angeordnet.