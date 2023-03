Schulen in Solingen Drei Schulen dürfen auf Neubauten hoffen

„Da können Sie das Wunder von Bern drehen.“ Joachim Blümer, der Rektor der Theodor-Heuss-Schule, macht sich keine Illusionen, was die Turnhalle der Realschule angeht. Ihre 60 Jahre sieht man der Halle an, besonders im Bereich der Duschen und Umkleiden. „Zähneknirschend“, so Blümer, habe man deshalb an der Felder Straße hingenommen, dass die THS nur noch unter „ferner liefen“ auftauchte, als der Schulentwicklungsplan im vergangenen Jahr fortgeschrieben wurde. Aber Blümer gab nicht auf – und das zahlt sich jetzt aus.