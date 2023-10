Türkisch-Islamische Gemeinde in Solingen Ditib legt Grundstein für neue Moschee

Zum Startschuss des Projekts tummelten sich am Sonntag rund 500 Besucher auf der Fläche am Rande der Innenstadt. „Wir hätten nicht erwartet, dass so viele Menschen kommen würden“, sagte Ali Ocaktan, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Ditib. Die leergeräumten Hallen boten den Besuchern Platz, um sich mit türkischem Essen und Tee niederzulassen. Eine offene Lagerhalle, an deren Rand sich noch Paletten stapeln, war wiederum der Schauplatz für den offiziellen Teil der Veranstaltung mit Koranrezitationen, Gebeten und Redebeiträgen. Der Termin für die als „Spatenstich“ deklarierte Feier war kein Zufall: Denn schließlich feierte die türkische Republik am Sonntag ihr 100-jähriges Bestehen. „Dieses Datum wollten wir einhalten“, sagte Ali Ocaktan. Und das Staatsjubiläum solle auch in den Namen der Moschee einfließen. Gleichwohl sei es das Ziel der Gemeinde, „interkonfessionelle und interkulturelle Begegnungsräume“ auf dem Gelände in Steinwurfnähe zum Schlagbaum zu schaffen.