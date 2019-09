Neueröffnung nach Umzug : Dinnebier – Designprodukte aus Gräfrath

Solingen Das Unternehmen hat eines der letzten verfügbaren Grundstücke im Gewerbegebiet Piepersberg bebaut. Das neue Firmendomizil mit Photovoltaikanlage auf dem Dach wurde jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt.

Dinnebier Licht (1965 in Solingen gegründet) ist für die Lichtplanung, Produktentwicklung und Produktion zuständig, bei Licht im Raum (1956 in Düsseldorf) sind Aufgaben aus dem Marketing und Vertrieb angesiedelt und der Lichtturm dient der Gruppe als Veranstaltungs- und Ausstellungsraum, Ideen- und Weiterbildungswerkstatt.

Seit einigen Wochen sind die 16 Mitarbeiter der Firma Dinnebier bereits im neuen Domizil. Zuvor waren sie in angemieteten historischen Räumen in Schloss Lüntenbeck in Wuppertal. Planungsbüro, Werkstatt und die Logistik aus Düsseldorf sind in dem Neubau untergebracht. Das Einzelhandelsgeschäft Licht im Raum an der Graf-Adolf-Straße verbleibt vor Ort in der Landeshauptstadt Düsseldorf.