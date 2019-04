Solingen : Im digitalen Zeitalter angekommen

Oberbürgermeister Tim Kurzbach (2. von links) und Schuldezernentin Dagmar Becker (4. von links) besuchten am gestrigen Donnerstag Schüler des Friedrich-List-Berufskollegs. Foto: Uwe Vetter

Solingen Alle Solinger Schulen werden bis Ende des Jahres 2020 an das Citynetz angebunden, verkabelt und Schritt für Schritt mit Endgeräten wie PCs, Laptops und Tablets ausgestattet. Investiert werden dafür rund 16 Millionen Euro.

Alle 41 Solinger Schulen an 55 Standorten sollen bis Ende des nächsten Jahres an das Citynetz (Glasfaser- und Breitbandkabel) angeschlossen sein, verkabelt und sukzessive mit Endgeräten wie unter anderem PCs ausgerüstet werden. Dies erklärte am Donnerstag der Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Solingen, Dirk Wagner.