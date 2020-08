Sparkasse Solingen : 13 Azubis beginnen ihre Ausbildung

Sparkassen-Chef Stefan Grunwald und die neuen Azubi auf dem Dach der Sparkassen-Hauptstelle in der City. Foto: Stadtsparkasse

Solingen Insgesamt 13 Auszubildende starteten Anfang August mit einer Ausbildung bei der Stadt-Sparkasse Solingen. Neben elf Bankkaufleuten werden in diesem Jahr zwei duale Studenten ausgebildet

Der Wandel in der Arbeitswelt macht auch vor zukünftigen Bankkaufleuten bei der Stadt-Sparkasse Solingen nicht Halt. Wobei die aktuelle Corona-Krise dem Start von insgesamt 13 Auszubildenden nun in gewisser Weise noch einmal einen besonderen Schub in Richtung Modernisierung verliehen hat.

Um die vorgeschriebenen Abstandsregeln einhalten zu können, fand die traditionelle Einführungswoche in diesem Jahr nämlich nicht wie sonst üblich in Wermelskirchen statt. Stattdessen ging es für den Sparkassen-Nachwuchs Anfang August ins Coworking-Space der Firma Ebbtron in Ohligs, wo sich die Neuen mithilfe von interaktiven Workshops schon einmal einen Eindruck von ihrem zukünftigen Arbeitsumfeld verschaffen konnten.

Neben elf Bankkaufleuten werden in diesem Jahr zwei duale Studenten ausgebildet, die bei Abschluss den Bachelor of Science im Studiengang Banking and Finance erlangen. Die Auszubildenden werden durch ihre Einsätze in den Geschäftsstellen und internen Abteilungen sowie durch die Teilnahme an Seminaren, Trainings und Projekten bestmöglich auf ihre Zukunft als Mitarbeitende der Stadt-Sparkasse Solingen vorbereitet.

Gleichzeitig hat bereits die Bewerbungsphase für das kommende Ausbildungsjahr 2021 begonnen. Auch dann sollen wieder Nachwuchskräfte in verschiedenen Berufen sowie für ein Duales Studium eingestellt werden. Interessenten können sich unter www.sparkasse-solingen.de/karriere informieren sowie bewerben.

(or)