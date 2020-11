BusinessBreak in Solingen : Digitale Vernetzung statt des persönlichen Händeschüttelns

Solingen Beim „BusinessBreak“ per Zoom-Konferenz stellten die Ansprechpartner von Wirtschaftsförderung und Gründer- und Technologiezentrum der Wirtschaft vor, wie sie digital neue Kommunikationswege gehen.

Have a break. Das dachte sich vor knapp drei Jahren auch die Wirtschaftsförderung und rief das „BusinessBreak“ ins Leben. Statt Schokoriegel zu verteilen, bot man seit März 2018 etwa viermal im Jahr Informationen und einen kleinen Imbiss an – jeweils freitagsmittags bei Unternehmen wie codecentric oder CCL Design.

„Das BusinessBreak war zunächst nur für die Partnerunternehmen des städtischen Stellenportals gedacht“, erläutert Lea Pistorius. Die Diplom-Soziologin betreut als Projektmanagerin den Bereich Fachkräfte und Stellenportal und nennt Beispiele: „Der Fokus war auf Themen wie Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding und Corporate Social Responsibility gerichtet.“ Das Angebot lehne sich ans Business Breakfast an, sei aber ein eigenes Format. Ein Format, das wegen der Pandemie neu erfunden werden musste. Im Juni lud die Wirtschaftsförderung erstmals zur Zoom-Konferenz ein. Der Gegenstand lag nahe: „Umgang mit der Ansteckungsgefahr des Corona-Virus im laufenden Produktionsbetrieb“. Auch am vergangenen Freitag sahen sich die Teilnehmer nur mit Hilfe ihrer PCs oder Smartphones – was irgendwie zum Thema passte. Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung berichteten, wie sie ihren Betrieb auf „digitale Kommunikation“ umgestellt hatten – untereinander und nach draußen.

Beim Mobile Working („arbeite, wo du magst“) bewährten sich Laptops und iPhones. Bei der Software wurde die Wirtschaftsförderung „Beta-User der Stadt“ für das Microsoft-Programmpaket Office 365. Meetings finden („gestrafft“) per Zoom statt, für Gespräche gibt es Chat-Tools; extern wird vor allem per E-Mail kommuniziert. Eine Stunde am Tag kann sich jeder „Fokuszeit“ nehmen – um ungestört Projekte zu verfolgen. Manches scheint nur einen neuen Namen bekommen zu haben. So wird aus dem guten alten Brainstorming bei der Wirtschaftsförderung schon einmal ein „Post-it Race.“ Sven Wagner weiß aber: „Wenn sich einer blockiert, hilft das Tool nicht.“ Die Umgestaltung sei ein „teilweise schwerer Weg“ – der aber zu sichtbaren Erfolgen geführt habe: „Wir sind Solingen Business geworden.“