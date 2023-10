Topic aus Solingen „Ich wollte nie auf die Bühne“

Sein Studio in Solingen hat Tobias Topic so gut wie aufgelöst. Im Keller seines Elternhauses im Stadtteil Wald hat er unzählige Stunden verbracht, um seine Karriere als Musikproduzent voranzutreiben. Am Mischpult entstanden sind hier zahlreiche erfolgreiche Songs, die von Festivals, aus den Charts und vor allem aus dem Radio nicht mehr wegzudenken sind. So vergeht kein Tag, an dem „Solo Para Ti“ oder „Breaking Me“ nicht bei irgendeinem Sender mindestens einmal auf der täglichen Playliste stehen.