Einzelhandel in Solingen Diese Räumungsverkäufe laufen in der Innenstadt

Ralf Reichwein steht vor leeren Regalen. Seit einigen Wochen läuft der Räumungsverkauf seines Juweliergeschäfts am Ohliger Tor/Ecke Kölner Straße, und das offenbar sehr erfolgreich. Denn Ware befindet sich kaum noch in der Auslage. Von Wehmut lässt sich Reichwein indes nichts anmerken: „Der Entschluss stand fest, jetzt blicke ich positiv in die Zukunft“, sagt der Kaufmann, der mit seiner Pensionierung auch sein Lebenswerk aufgibt: Seit 43 Jahren hat der heute 68-Jährige ein Ladenlokal in Solingen, vor 14 Jahren siedelte er zum heutigen Standort um, der im Erdgeschoss 60 und im Obergeschoss rund 100 Quadratmeter Verkaufsfläche umfasst.