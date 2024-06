Zu viele herrenlose Tiere in Solingen Diese Kätzchen wurden vor dem Gift gerettet

Selbst nach ihrem Tod standen die Tiere für Renate Ikier noch im Mittelpunkt. In der Traueranzeige für die 85 Jahre alte Solinger Tierschützerin baten die Hinterbliebenen „im Sinne der Verstorbenen um eine Zuwendung an das Tierheim Glüder“. Und als Trauernde waren in der Anzeige nicht nur ihre Familienangehörigen aufgeführt, sondern auch „alle vierbeinigen Freunde“.