Umfrage in Solingen/Remscheid Die Zahlungsmoral im Mittelstand ist gut

Der Mittelstand hat in den Corona-Jahren zwar gelitten, aber die anfangs abgegebenen düsteren Befürchtungen sind längst nicht in dem Maß eingetreten, wie zunächst gedacht. Das zeigt sich auch am Zahlungsverhalten im Mittelstand. „Zwei Drittel der Mittelständler beurteilen gegenwärtig die Zahlungsweise ihrer Kunden als gut oder sehr gut“, sagt Andreas Koch, Geschäftsführer der Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH. 95 Prozent der befragten Unternehmen im Gebiet der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen gaben an, dass sie den Großteil ihrer Rechnungen innerhalb von 30 Tagen bezahlt bekommen. Lediglich fünf Prozent der Firmen warten länger auf ihr Geld.