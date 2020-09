91 Bürger aus Solingen infiziert : Die Zahl der Corona-Fälle steigt weiter an

Die Zahl der Corona-Fälle steigt weiter an

Solingen Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Solinger hat fast die Höchststände von März dieses Jahres erreicht. Am Dienstag meldet der Stadtdienst Gesundheit 91 Personen, die nachgewiesen infiziert sind. Das sind fünf mehr als am Vortag.

Besorgniserregend ist, dass in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 70 Neuinfektionen festgestellt worden sind. Damit entfallen 42,9 neue Fälle auf je 100.000 Menschen, die in der Klingenstadt leben. Zum überwiegenden Teil gehören die neuen Fälle zum Ausbruchsgeschehen der vergangenen Woche. Viele Kontaktpersonen, die bereits in Quarantäne waren, wurden getestet“, teilt die Leiterin des Stadtdienstes Gesundheit, Dr. Annette Heibges, mit. Mit einem Anstieg der Zahlen habe man gerechnet.