Corona in Solingen : Die vier Impfstellen haben noch freie Kapazitäten

Solingen Die vier Impfstellen in der Klingenstadt haben in den kommenden Tagen noch Kapazitäten frei – auch für Kinder, die gegen Corona geimpft werden sollen.

(red) Wie das Städtische Impfzentrum meldet, sind am kommenden Sonntag, 16. Januar, beispielsweise noch Termine für die Impfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren frei. Das Impfzentrum hat seinen Standort in Solingen-Mitte im Gebäude der früheren Peek-&-Cloppenburg-Filiale an der Kölner Straße 144. Auch in der Impfstelle in Aufderhöhe (Krankenhaus Bethanien) sind noch Termine für Kinder-Impfungen verfügbar. Ebenfalls gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Solinger, sich eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung (Booster) in einer der vier Impfstellen im Stadtgebiet verabreichen zu lassen.