Vermarktung ehemaliger Filialen : Stadt-Sparkasse trennt sich von „Altlasten“

△ Die Geschäftsstelle der Stadt-Sparkasse Solingen in Merscheid steht zum Verkauf. Foto: Guido Radtke

Solingen 2016 wandelte die Stadt-Sparkasse einige Geschäftsstellen in Selbstbedienungscenter um. Die Vermarktung der Immobilien hat sich zum Teil als schwierig erwiesen. Für die Filiale Mangenberg wurde jetzt eine Nachnutzung gefunden.

Die Sparkassen-Geschäftsstellen Merscheid und Widdert wurden schon im Juli vor vier Jahren in Selbstbedienungs-Standorte umgewandelt. Es folgten im Herbst 2016 die beiden Geschäftsstellen Mangenberg an der Beethovenstraße und Weyer an der Weyerstraße. Auch aus diesen beiden Filialen wurde das Personal abgezogen, Geldgeschäfte können gleichwohl noch an Automaten erledigt werden.

Ziel der Stadt-Sparkasse war und ist es, die Standorte, aus denen Selbstbedienungs-Filialen wurden, zu veräußern. Doch so einfach ist das offenbar nicht – die Nachnutzungen der umgewandelten Geschäftsstellen erweisen sich schwieriger als zunächst erwartet und zum Teil als Geduldsprobe. Denn es handelt sich bei den verschiedenen Objekten um Sonderimmobilien, die auf die Bedürfnisse des Kreditinstitutes zugeschnitten waren. Immerhin: Die zum 1. Dezember 2016 in einen Selbstbedienungsstandort umgewandelte Geschäftsstelle Fronhof in der Innenstadt ist größtenteils seit November 2017 an einen Personaldienstleister vermietet worden.

Info Noch kein neuer Standort in Wald Standort Wald Im Wort steht die Stadt-Sparkasse Solingen bei den Waldern. Denn Wunsch vieler Bürger im Stadtteil und insbesondere der ehrenamtlich tätigen „Waldarbeiter“ ist es, dass das Kreditinstitut mit der Filiale näher ins Umfeld der Friedrich-Ebert-Straße zieht. Immerhin ist Wald der drittgrößte Standort des Finanzinstitutes – und der bisherige Standort an der Poststraße ist nicht optimal. Sparkassen-Sprecher Martin Idelberger: „Etwas Neues haben wir noch nicht gefunden, die Standortsuche hält an.“

Im Zuge des geplanten Neubaus der Sparkassen-Hauptstelle am Neumarkt in der City hat auch die nur wenige Meter weiter entfernte Geschäftsstelle Mühlenplatz des Kreditinstitutes ihre Daseinsberechtigung verloren, zumal im Einkaufszentrum Hofgarten insbesondere mit Blick auf junge Leute eine Filiale im vergangenen Jahr neu eröffnet worden ist. „Das erste Obergeschoss am Mühlenplatz ist seit Beginn des Jahres vermietet. Die Geschäftsstelle Mühlenplatz soll veräußert werden, das Erdgeschoss wurde zwischenzeitlich noch für interne Zwecke genutzt“, sagt Sparkassen-Sprecher Martin Idelberger.

Weiter ist man mit der früheren Geschäftsstelle Mangenberg an der Beethovenstraße. Inklusive des Parkplatzes auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde das Objekt zum 1. April dieses Jahres an eine Wohnmobilvermietung veräußert. „Das dortige SB-Center wird im Einvernehmen mit dem neuen Eigentümer noch umgebaut“, kündigt Martin Idelberger an.

Veränderte Rahmenbedingungen und Kundenbedürfnisse nahm die Sparkasse vor einigen Jahren zum Anlass, das Privatkundengeschäft neu auszurichten. Geld und Kontoauszüge aus dem Automaten ziehen, Überweisungen tätigen – beispielsweise in den Filialen Widdert und Merscheid waren damit 80 Prozent der Geldgeschäfte abgedeckt. Kunden mit Beratungsbedarf lässt und ließ die Sparkasse aber nicht im Regen stehen: So wurden Merscheider Kunden in die Filialen Ohligs oder aber in Wald verwiesen und haben dort zum Teil auch ihre alten Mitarbeiter wieder getroffen.

Die ehemalige Geschäftsstelle Widdert ist vor einem Jahr an eine Kanzlei veräußert worden, das Selbstbedienungscenter der Sparkasse wurde an anderer Stelle an der Börsenstraße eröffnet. Eine Hängepartie gibt es dagegen weiter bei den ehemaligen Filialen Weyer und Merscheid: „Hier sind wir in guten Gesprächen und rechnen in den nächsten Monaten mit Lösungen für die Nachnutzung“, sagt Martin Idelberger.

Überlegungen gibt es bei der Stadt-Sparkasse auch für die Geschäftsstelle in Höhscheid. Nachdem der „Andere Laden“ aus dem – der Sparkasse gehörenden – Gebäude an der Neuenhofer Straße / Ecke Platzhofstraße in Höhscheid zur Kelderstraße nach Ohligs umgezogen ist, kann sich das Kreditinstitut durchaus vorstellen, diese Räume künftig selbst zu nutzen und die knapp 30 Meter entfernte bisherige Geschäftsstelle Höhscheid aufzugeben und zu vermarkten. „Eine erste Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass eine Verlagerung der Geschäftsstelle auf die andere Seite der Platzhofstraße möglich ist“, sagt Martin Idelberger.