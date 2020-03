Der etwas andere Unterricht in Corona-Zeiten : Die Tanzschule kommt ins Wohnzimmer

Der etwas andere Unterricht in Corona-Zeiten

Kai und Anja Koch geben in Corona-Zeiten Online-Tanzkurse für ihre Mitglieder. Dafür hat das Paar sein Wohnzimmer leergeräumt. Foto: TZ Kai Koch

Solingen Um ihr Angebot trotz deutlich reduzierter Sozialkontakte aufrecht zu erhalten, improvisieren Tanzschulen wie Kai Koch und „Art of“ – und nutzen das virenfreie Internet.

Tanzen trainiert Körper und Geist, drückt Gefühle aus und bringt Menschen gesellig zusammen. Letzteres ist bekanntlich zur Zeit weniger gefragt. Doch dass man sich auch in den eigenen vier Wänden – vor dem Fernseher oder Computer – in Schwung halten kann, ist seit der Fernseh-Aerobic-Welle der frühen 80er Jahre hinlänglich bekannt.

So lassen sich auch Solinger Tanzlehrer nicht unterkriegen und unterrichten ganz kontaktfrei weiter – wie zum Beispiel Kai Koch: Während auf dem Parkett in seinem gleichnamigen Tanzzentrum an der Gasstraße Tristesse herrscht, dreht er von Zuhause aus Videos für seine Schüler. „Unser Wohnzimmer haben wir dafür leergeräumt“, erzählt er.