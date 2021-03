Interview : „Stromverbräuche waren nicht realistisch“

Zum 1. März treten die neuen Energielabel in Kraft.

Solingen Der neue Energieberater der Verbraucherberatungsstelle Solingen, Rudolf Klapper, erläutert die Änderung bei den Labeln für „weiße Ware“ und gibt Tipps für Hausbesitzer und Mieter.

Seit heute gibt es für einige Elektrogeräte neue Energielabel. Statt von A+++ bis E reicht die Skala jetzt von A bis G. Warum stürzen beispielsweise Kühlschränke reihenweisen in der Bewertung ab – etwa von A+++ nach E?

Klapper Die Skala von A bis G ist aussagekräftiger – so wie es schon vor 25 Jahren bei der Einführung der Label und der Energieeffizienzklassen gedacht war. Fast alle Geräte lagen zuletzt in den Bestklassen. Eine leichte Einschätzung, welche Modelle wirklich weniger Energie benötigen, war dadurch kaum noch möglich. Bei gleich großen Kühl-Gefrierkombinationen gab es beispielsweise in der A+++-Klasse zuletzt Unterschiede im Stromverbrauch von mehr als 40 Prozent. Mit der Umstellung auf die neue Skala steigen die Anforderungen an die Sparsamkeit der Geräte. Deshalb werden sich die aktuellen Modelle künftig in deutlich schlechteren Klassen wiederfinden. So liegt zum Beispiel ein Großteil der heutigen A+++-Kühlschränke beim neuen Label in der Klasse D.

Info Architekt und Energieberater Zur Person Rudolf Klapper ergänzt ab dem 4. März als Honorarberater das Team der Energieberatung in Solingen. Der 62-Jährige leitete in den letzten neun Jahren die Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW in Köln. Der Wuppertaler Diplom-Ingenieur hat nach seinem Architekturstudium zunächst als Architekt und ab 2000 im Bereich Gebäude-Energieberatung gearbeitet. Energieberatung Florian Bublies, der fest angestellte Energieberater der Verbraucherzentrale, freut sich über die Unterstützung: „Mit über 30 Jahren Berufserfahrung ist Rudolf Klapper ein großer Gewinn für unser Team. Er übernimmt an jedem ersten Donnerstag im Monat die Beratung und schließt so eine Lücke in unserem Angebot.“ solingen@verbraucherzentrale.nrw

Hat die A-Klasse damit auf Dauer ausgedient?

Klapper Die Bedingungen für die neuen Klassen A und B und vielleicht auch C erfüllt voraussichtlich noch kein Kühlschrank. Somit ist bei der Effizienz wieder Luft nach oben. Das soll Hersteller motivieren, noch sparsamere Geräte zu entwickeln. Aber eigentlich soll es nie wieder A+ geben, so dass es vielleicht auch in den nächsten zehn Jahren keine A-Klassen geben wird.

Warum weist ein und dasselbe Kühl- und Gefriergerät jetzt auf einmal viel höhere Verbrauchswerte aus?

Klapper Bei einem Kühlschrank wurde früher im Prüflabor nicht berücksichtigt, dass der Kühlschrank mehrmals am Tag geöffnet wird. Das wird nun im Labor simuliert, in dem man die Raumtemperatur erhöht (man misst bei wechselnden Temperaturen zwischen 16 und 32 Grad) und die Innentemperatur im Kühlschrank um ein Grad heruntersetzt – von früher fünf auf heute vier Grad. Dadurch muss ein Kühlschrank häufiger nachkühlen und benötigt dafür mehr Strom. Hier könnte man kritisieren, dass die angegebenen Stromverbräuche bisher also nicht realistisch oder alltagstauglich waren.

Wie sieht es bei Waschmaschinen aus?

Klapper Bei der Waschmaschine wurde bisher ein Jahresstromverbrauch für 220 Waschladungen mit dem 60-Grad-Eco-Waschprogramm angegeben. Beim neuen Label sind es 100 Waschladungen bei 40 bis 60 Grad. Der Wert wird also viel kleiner sein. Deshalb kann und sollte man alte und neue Verbrauchsangaben nicht miteinander vergleichen. Das gilt auch für Spülmaschinen, wo jetzt nur noch mit 100 Spülgängen im Eco-Spülprogramm gerechnet wird. Vorher waren es 280.

Bis wann müssen Kühlschränke und Gefriergeräte, Spül- und Waschmaschinen, Wäschetrockner sowie Fernseher und Monitore die neuen Schilder tragen?

Klapper Der stationäre Handel und auch der Online-Handel müssen in der Zeit vom 1. bis zum 18. März alle Geräte neu kennzeichnen. Es gibt keine Ausnahmen. Zeigen sie nach dem 18. noch die alten Label, so ist das wettbewerbswidrig und kann von der Marktüberwachung geahndet werden.

Warum kommen Lampen und andere Elektrogeräte wie Wäschetrockner erst später an die Reihe?

Klapper Lampen und Leuchten werden ab dem 1. September für 18 Monate beide Label zeigen. Das kommt daher, weil die Effizienzklassen auf die Verpackungen gedruckt werden und die Hersteller dann nicht alle alten Verpackungen oder sogar die Lampen wegwerfen müssen. Wäschetrockner sind voraussichtlich erst 2024 an der Reihe. Die EU hat es bisher nicht geschafft, neue Kriterien zu entwickeln. Backöfen, Dunstabzugshauben, Klimageräte und andere werden wohl auch erst ab 2024 folgen.

Neue Effizienzlabel für Heizungen soll es sogar erst 2026 geben. Ließe sich bei ihnen nicht die meiste Energie sparen?

Klapper Im Bereich Hausheizung gibt es andere wirksame Anreize, energieeffiziente Techniken zu nutzen. Durch die neu eingeführten CO 2 -Abgaben für Gas- und Ölheizungen und die außerordentlich attraktiven Förderungen für Wärmepumpen, Pelletheizungen und Solaranlagen ist der Weg für die zügige Verbreitung von Heizungen bereitet, die erneuerbare Energien nutzen. Bei Heizungsanlagen geht es um Systementscheidungen und weniger um Geräteunterschiede. Bleibe ich bei einem Gasgerät oder nutze ich die Förderung und binde eine Solaranlage in mein Heizsystem ein – und das fast ohne Mehrkosten gegenüber dem Gasgerät.

Sie bieten am kommenden Donnerstag eine Telefonberatung an, wie sich Heizungs- und Stromkosten senken lassen. Was interessiert die Anrufer erfahrungsgemäß am meisten?

Klapper Ich vermute, dass es hauptsächlich um den Heizungstausch und die zugehörigen Förderprogramme geht, um Fragen zu Photovoltaikanlagen und um Probleme mit Heizkosten und Stromabrechnungen. Hoffentlich auch um mein Herzensthema Gebäudedämmung – als Sanierungsmaßnahme im Altbau oder auch als wichtige Fragestellung beim geplanten Hausbau. Es sind noch einige Termine frei. Sie können unter der Telefonnummer 0212 / 2 26 57 601 oder unter solingen@verbraucherzentrale.nrw vereinbart werden.

Die Energieberater der Verbraucherzentrale kommen auch ins Haus, um Tipps für eine Sanierung zu geben. Sind Sie jetzt, wo das Geld billig ist und Urlaubsreisen ins Wasser fallen, noch gefragter als früher?

Klapper Die Energieberater der Verbraucherzentrale NRW sind auch während der Coronazeit vor Ort. Allerdings nur, wenn der Verbraucher diesem Termin ausdrücklich zustimmt und die Schutzmaßnahmen eingehalten werden können. Unsere Berater sind alle mit entsprechenden Produkten ausgestattet. Derzeit haben wir sehr viele Anfragen zu verzeichnen. Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass viele Immobilienbesitzer in der Coronazeit besonderes Augenmerk auf das Gebäude und die Heizungstechnik richten, da sie sich zwangsläufig länger im Gebäude aufhalten. Hinzu kommt noch, dass es aktuell sehr hohe Fördersätze für einen Heizungsaustausch und energetische Sanierungen an der Gebäudehülle gibt.

Was können Sie als gelernter Architekt und Diplom-Ingenieur Hausbesitzern empfehlen, die ihre Immobilie energetisch sanieren wollen? Was rentiert sich, wie stark werden Modernisierungen gefördert?

Klapper Am wichtigsten ist eine gute Planung der Maßnahmen und eine Möglichkeit, sich unabhängig von den Anbietern über die verwirrende Anzahl von alternativen Techniken und Dämmprodukten beraten zu lassen. Daneben werden die Förderanreize immer wichtiger, und die zahlreichen Programmkombinationen sind für Verbraucher oft verwirrend. Egal ob ich einzelne Maßnahmen oder eine Komplettsanierung plane, die Förderzuschüsse für Dämmmaßnahmen beginnen bei 20 Prozent und gehen bei umfangreichen Sanierungen zu Effizienzhäusern bis zu 40 Prozent der Maßnahmenkosten. Pelletheizungen, Wärmepumpen oder Kombinationen aus Gasgeräten und Solaranlagen werden mit Zuschüssen von 30 bis 50 Prozent gefördert. Wir merken, dass die Menschen reagieren und etwas tun wollen für den Klimaschutz – die Rahmenbedingungen sind gut. Nicht nur deshalb freue ich mich auf meine zukünftige Aufgabe in Solingen.

Wenn der Hausbesitzer nichts macht: Wie können sich Mieter helfen?

Klapper Manchmal weiß der Hausbesitzer einfach nicht, welche Möglichkeiten und Förderungen zur Verfügung stehen – bringen Sie ihn mit in die Beratung. Ansonsten sind die Themen für Mieter: Richtig Heizen und Lüften, Smart-Home-Systeme, kleinere Dämmmaßnahmen wie bei Heizkörpernischen und Rollladenkästen, Innendämmungen, aber auch Stecker-Solaranlagen, um den eigenen Stromverbrauch „erneuerbarer“ zu machen.

Was kostet es, wenn ich mir bei der Verbraucherzentrale Rat in Energiefragen hole?