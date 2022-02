Pläne in Solingen : Stadt-Sparkasse baut in Höhscheid aus

Die Stadt-Sparkasse will Anfang Mai die bisherige Geschäftsstelle (l.) in Höhscheid räumen und in neue Räume an der Platzhofstraße (r.) einziehen. Foto: Peter Meuter

Solingen Das Industriehaus an der Neuenhofer Straße in Höhscheid ist kein Denkmal. Der Arbeitgeberverband sieht das Haus gut aufgestellt. Die Sparkasse denkt über die Zukunft der bisherigen Fläche der Geschäftsstelle Höhscheid nach.

Der Sparkassen-Kunde erwartet eine flächendeckende Versorgung mit Bargeld- und Serviceangeboten im Stadtgebiet. Obendrein eine gute Erreichbarkeit und eine schnelle sowie qualitativ hochwertige Abwicklung von Serviceanliegen. Bei persönlichen Beratungsgesprächen, so die Vorstellung des Vorstandes des Kreditinstitutes, erwartet der Kunde gar ein „Beratungserlebnis“ – und natürlich maßgeschneiderte Angebote. Immerhin: Die Ausrichtung am Kundenbedarf steht für die Sparkasse im Vordergrund. Und da Beratungstermine insbesondere am Nachmittag gefragt sind, werden die Öffnungszeiten der Filialen Central, Aufderhöhe und Höhscheid zum 1. Mai ausgeweitet. Montags, dienstags, donnerstags und freitags ist somit bis 18 Uhr geöffnet.

Gleichzeitig zieht die Filiale Höhscheid der Sparkasse zum 1. Mai auch um – auf die andere Seite der Platzhofstraße in das ehemalige Ladenlokal von „Der andere Laden“. Der hat seit einigen Monaten bereits einen neuen Standort in Ohligs. Doch was die Stadt-Sparkasse Solingen aus dem bald leergezogenen Gebäude nebst der angrenzenden Parkplatzfläche machen will, das ist noch nicht geklärt. „Es gibt erste Ideen für die Nachnutzung. Die sind aber noch nicht konkret“, räumt Sparkassen-Sprecher Martin Idelberger auf Anfrage unserer Redaktion ein. Von daher will er auch nicht bestätigen, dass in Höhscheid Wohnbebauung umgesetzt wird. „Für uns hat derzeit die Standortverlegung auf die andere Seite der Platzhofstraße Priorität. Wir werden die Überlegungen nach dem Umzug weiter vertiefen, um in Höhscheid eine attraktive Nachnutzung und Entwicklung sicherzustellen“, ergänzt Idelberger.