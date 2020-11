Schuldneratlas : Die meisten Überschuldeten leben in der Solinger City

Solingen Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform hat den „Schuldneratlas 2020“ vorgelegt. Solingen hat seinen negativen Spitzenplatz erneut verteidigt.

Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, aber auch Krankheit, Sucht, Unfälle sowie Trennung und Scheidung sind mögliche Faktoren, in die Überschuldung zu geraten. Zudem müssen derzeit wegen der Corona-Krise Kleinstunternehmen, Selbstständige oder Freiberufler um ihre Existenz kämpfen und stehen am Rande einer Überschuldung – trotz staatlicher Hilfsprogramme. Aber es gibt auch Personen, die einfach mehr ausgeben, als sie einnehmen und entsprechend ihren finanziellen Verpflichtungen nicht oder nur schleppend nachkommen.

Immerhin errechnete Creditreform eine Schuldnerquote von 15,52 (Vorjahr 15,3) Prozent in diesem Jahr für Solingen. Remscheid folgt mit 14,2 Prozent (14,1), im zweistelligen Bereich liegen die Schuldnerquoten aber auch in Monheim (12,5), Leverkusen (11,9) und Radevormwald (10,25). In letzterer Stadt konnte die Schuldnerquote gegenüber dem Vorjahr (10,82) ebenso gesenkt werden wie in Wermelskirchen von 8,79 Prozent in 2019 auf 8,33 Prozent in diesem Jahr. Auch Hückeswagen weist eine rückläufige Tendenz auf, hier liegt die Schuldnerquote jetzt bei 8,42 Prozent nach 9,17 im vergangenen Jahr.