Kolumne Stadtradeln : Die letzten Vorbereitungen sind getroffen

Solingen Fünf „Stadtradeln-Stars“ verzichten in Solingen bei der Klimaschutz-Aktion aufs Auto – einer von ihnen ist Morgenpost-Chef Guido Radtke.

Der Countdown läuft. Noch zwei Tage bis zum Start des Stadtradelns in Solingen – und noch immer ist unser Team „Trochbusch“ nicht in voller Besetzung angemeldet, obwohl die Aktion inzwischen eines der beherrschenden Gesprächsthemen in unserer Hofschaft ist. Aber es ist ja wie immer: Manche Sachen macht man bekanntlich immer auf den letzten Drücker. Dabei ist die Registrierung über die App oder über die Internetseite so simpel.

Meine Kollegen in den Redaktionen haben mich in dieser Woche jedes Mal aufgezogen, wenn ich morgens nicht das Rad als Fortbewegungsmittel gewählt habe. Am Montag habe ich noch Elektroschrott und jede Menge Pappe im Bärenloch entsorgt, am Mittwoch wurde der Getränkevorrat mit einigen Kisten aufgestockt. Und der Rasen wollte auch noch gemäht werden – und damit ging’s noch mal zum Grünschnittcontainer. „Das sind doch alles nur Ausreden“, bekam ich zu hören. Am sportlichen Dienstag hatten sie allerdings nichts anzumerken. Am Abend standen die 40 Kilometer auf dem Tacho, die es jedes Mal zurückzulegen gilt, wenn ein Dienst in der Redaktion Wermelskirchen wartet.