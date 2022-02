Veranstaltung in Solingen : Kultur im 20-Minuten-Takt – Die Kulturnacht kommt zurück

Die Band „Senjam“ spielte vor vier Jahren im „All-Genre-Style-Bus“ der Kulturnacht Solingen, während der Bus am Graf-Wilhelm-Platz hielt. Foto: Radtke, Guido (gra)

Solingen Am 26. März locken zahlreiche Musiker und Künstler in verschiedene Kulturstätten der Stadt. Die Veranstalter hoffen, dass die zehnte Kulturnacht trotz Corona stattfinden kann.

Vor zwei Jahren gab es nur eine abgespeckte Variante im Stream – ohne die charakteristischen Programm-Busse. 2021 musste die Kulturnacht Solingen wegen der Corona-Pandemie ganz ausfallen. In diesem Jahr jedoch zeigt sich das veranstaltende Kulturmanagement der Stadt zuversichtlich, dass eine möglichst gewohnte Durchführung realistisch ist. Am 26. März soll die zehnte Kulturnacht ab 18 Uhr stattfinden. „Wir sind in der Planung so weit fortgeschritten, dass wir alle wirklich daran glauben, dass die Kulturnacht in diesem Jahr wieder möglich ist“, sagt Sonja Baumhauer, Leiterin des Kulturmanagements, bei der Vorstellung des Programms.

„Meine ungeduldige Freude auf die Kulturnacht ist riesengroß“, sagt auch Oberbürgermeister Tim Kurzbach, der Schirmherr der Veranstaltung ist. Es müsse Ende März wieder möglich sein, die verschiedenen Kulturstätten zu besuchen – die „Kultursterne“, wie sie von Veranstalterseite genannt werden. Es sei wünschenswert, sich an diesen „Sternen“ zu orientieren, um wieder ein Stück weit Richtung Normalität nach der Pandemie zu gehen, so Kurzbach. Sich zu begegnen und live Kultur zu erleben, sei wichtig, nicht zuletzt für die Kulturschaffenden selbst.

Info Vorverkauf für Kulturnacht startet am 9. Februar Bändchen Einlass in die Kulturstätten am 26. März erhält, wer ein Bändchen trägt. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren ist der Eintritt kostenlos. Sie bekommen ein orangenes Band. Das blaue Bändchen für Erwachsene kostet 13 Euro im Vorverkauf, 18 Euro an der Abendkasse. Jugendbändchen Die ermäßigten Bändchen für 3 Euro für junge Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren werden voraussichtlich ab kommender Woche bei der Jugendförderung und im ­„Monkeys“ erhältlich sein. kultur-nacht-solingen.de

Auch Dagmar Becker gibt sich optimistisch. „Ich freue mich auf die Kulturnacht und bin ziemlich zuversichtlich, dass sie Ende März stattfinden kann“, sagt die Kulturdezernentin. „Wir müssen zurück ins kulturelle Leben.“ Das gelte gerade für Kinder und Jugendliche. Daher sei in diesem Jahr die Jugendförderung stärker in die Veranstaltung einbezogen, sagt Dagmar Becker. Dank einer Förderung durch das Land NRW im Rahmen des Programms „Aufholen nach Corona“ sei es in diesem Jahr möglich, dass junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren zum ermäßigten Eintrittspreis von drei Euro die Angebote wahrnehmen können.

Sonja Baumhauer, OB Tim Kurzbach und Dagmar Becker (v.l.) stellen das Programm vor. Foto: Stadt Solingen/Jibumon Kannanthanathu

Das Programm der zehnten Kulturnacht Solingen wird sich auf zehn Kulturstätten verteilen. Mit dabei sind das Kunstmuseum Solingen, das Zentrum für verfolgte Künste, das Theater und Konzerthaus, das Awo-Proberaumhaus „Monkeys“, die städtische Musikschule, das Kulturzentrum Cobra, das LVR Industriemuseum sowie der Lichtturm. Erstmals dabei sind das Haus der Jugend an der Dorper Straße sowie die Bergische VHS in Kooperation mit der Solinger Stadtbibliothek.

Die Museen bieten Führungen durch ihre Ausstellungen, im Haus der Jugend gibt es Kunst zum Mitmachen. Im Theater und Konzerthaus tritt unter anderem um 18.15 Uhr das Kammerensemble der Bergischen Symphoniker auf. Im „Monkeys“ spielen drei Heavy-Metal-Bands, während in der Musikschule Dozierende und die beiden Big-Bands auftreten. In der Stadtbibliothek finden Lesungen unter dem Motto „Starke Frauen, starke Stimmen“ statt, ergänzt von Chansons der in Solingen lebenden französischen Künstlerin Brigitt‘ Annessy. In der Cobra wiederum ist zu jeder vollen Stunde eine Lasershow geplant.

Die Brass-Street-Band Em Brass wird im „Brass Youngtimer Bus“ als erster Act auftreten. Foto: Peter Meuter

Zusätzliche Musik-Acts treten traditionell in den Pendelbussen zwischen Ohligs und Gräfrath auf. Acht Busse seien in diesem Jahr im 20-Minuten-Takt unterwegs mit je vier wechselnden Solo-Musikern oder Bands an Bord, sagt Organisator Timm Kronenberg. „Es war nicht ganz einfach, das Busprogramm in diesem Jahr zu organisieren. Wir haben lange rumgebastelt. Die Musiker und Bands werden abgetrennt im hinteren Teil der Busse sein, nicht mitten im Publikum.“