Trainingshalle: In einem Jahr steht die neue Sporthalle

Höhscheid Michael Kölker investiert in Höhscheid mehr als sechs Millionen Euro für eine BHC-Trainingshalle.

Das Wetter war am Freitagmittag miserabel, strömender Regen prasselte auch auf die Baustelle an der Zweig-/Ecke Kanalstraße. Dort baut der Unternehmen Michael Kölker (Forst Technologie) eine Sporthalle, die nach Fertigstellung überwiegend von Mannschaften der Handballer des Bergischen HC zum Training genutzt werden soll. „Allein der BHC hat 25 Mannschaften“, sagt Michael Kölker, der insgesamt mehr als sechs Millionen Euro in seine Sporthalle investiert.

Am Freitag hatten sich der Investor, Sparkassen-Vorstandsmitglied Sebastian Greif – das Kreditinstitut finanziert die Sporthalle mit und ist auch im Sponsoring beim BHC aktiv – Architekt Kai Schüttler und Carl Uwe Lorenz vom Bauunternehmen Lorenz auf der Baustelle in Höhscheid getroffen, um den Stand der Dinge des Bauprojektes in Augenschein zu nehmen auf dem Grundstück, auf dem bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die Schnapsbrennerei Kölker gestanden hatte. Läuft weiter alles nach Plan und gibt es einen milden Winter, soll die Sportstätte Ende 2019 eröffnet werden. „Das ist unser Ziel“, sagt Michael Kölker.

Das Bauprojekt an der Zweig-/Kanalstraße befindet sich laut Architekt Kai Schüttler derzeit in der Ausführungsplanung. „Der Auftrag für die Rohbauarbeiten ist erteilt worden“, so der Architekt. Weitere Tiefbauarbeiten stünden noch an, rund 6000 Kubikmeter Erdreich müssen noch ausgehoben werden. Aufwendige Umlegungsarbeiten für den Kanal sind überdies noch zu erledigen. „Wir gehen ziemlich tief in den Boden hinein, damit die Sporthalle nicht zu sehr in die Höhe ragt“, erklärt Michael Kölker, „und dadurch die umliegende Wohnbebauung nur wenig beeinträchtigt wird“. Das sei von Anfang an so geplant gewesen, ich wollte das so“, betont der Unternehmer.