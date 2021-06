Corona-Situation in Solingen : Die Hälfte der Solinger hat eine Erstimpfung

Corona-Situation in Solingen

Auf den Schulhöfen und in den Unterrichtsräumen besteht weiter eine Maskenpflicht. Foto: Guido Radtke

Solingen „Impfen ist die große Lösung bei der Bekämpfung der Pandemie“, sagt Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Der Verwaltungschef mahnt aber, trotz sinkender Inzidenzen weiter aufmerksam zu bleiben.

Frühestens in der letzten Juni-Woche wird das Impfzentrum im ehemaligen Kaufhof wieder Erstimpfungen anbieten können. Davon geht Udo Stock, Leiter des Solinger Impfzentrums, nach Gesprächen mit dem NRW-Gesundheitsministerium aus. „Die Impfzentren in Nordrhein-Westfalen bekommen zurzeit jede Woche rund 500.000 Impfdosen. Die gehen aber komplett für die Zweitimpfungen drauf“, sagt Udo Stock.

Seit dem 31. Mai werden Erstimpfungen gegen das Coronavirus nur noch in über 80 Solinger Arztpraxen durchgeführt. Das NRW-Gesundheitsministerium war damals davon ausgegangen, dass voraussichtlich Mitte Juni auch wieder in den Impfzentren die erste Spritze gesetzt werden kann. Daraus wird nichts. „Die Liefermengen für Juli sind auch noch vage. Wir werden hoffentlich in den nächsten 14 Tagen wissen, wie viel Impfstoff den Impfzentren zur Verfügung gestellt wird“, sagt Stock.