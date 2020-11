125 Jahre Firma Otto Röhrig in Solingen : Die Schmiede, der Chirurgen vertrauen

Info

Zur Person Ralf Zimmermann arbeitet seit 1996 für Otto Röhrig. Ein Jahr später übernahm der passionierte Netzwerker die Geschäftsführung von seinem Vater Karl-Heinz. Er hatte das Unternehmen seit 1988 geprägt. Im Jahr 2000 erwarb Ralf Zimmermann 50 Prozent der Firmenanteile, 2016 den Rest. Der Firmenchef ist stellvertretender Vorsitzender des Industrieverbands Schneid- und Haushaltwaren (IVSH) und engagiert sich unter anderem als Gesellschafter des BHC.

Historie Das Unternehmen war fünf Generationen lang in Familienhand; es geht auf eine 1895 von Otto Röhrig eingetragene Messerhärterei in der Hofschaft Untenscheidt zurück. Eine Gesenkschmiede für Rasiermesserklingen an der Ecke von Behring- und Dammstraße folgte rasch. Ab 1929 schmiedete Otto Röhrig Rohlinge für chirurgische Instrumente. 1944 wurde die Firma durch Bomben zerstört; 1960 eine moderne Schmiedehalle errichtet. Der Umzug in eine 2003 erworbene Immobilie an der Straße Schmalzgraben war ein Jahr später abgeschlossen. 2005 ließ das Unternehmen ein Auslieferungslager im Landkreis Tuttlingen bauen; 2010 folgte die Übernahme von Hugo Herkenrath.