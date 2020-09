Wohnungsbau : Früher Fachwerk – heute Holzbau

Dr. Norbert Zimmermann (r.), Geschäftsführer der Kissel Immobilien GmbH, und Verkäufer Stefan Müller vor den ehemaligen Gaststätten Meis und Grah, die wie der Viktoriasaal abgerissen werden. Foto: Fred Lothar Melchior

Widdert An der Börsenstraße in Widdert treten vier „ökologische“ Mietshäuser an die Stelle von zwei alten, nicht mehr genutzten Gaststätten Meis und Grah. Vorzeigeobjekt für nachhaltiges Bauen und Wohnen“.

„Das wird ökologisch“, sagt Dr. Norbert Zimmermann, der Geschäftsführer der Kissel Immobilien GmbH. Die Gesellschaft hat vergangene Woche die ehemaligen Gaststätten Meis (mit Viktoriasaal) und Grah an der Börsenstraße erworben – nachdem sie 2013 bereits den Meis-Parkplatz auf der anderen Straßenseite gekauft hatte. Auf den beiden Arealen sollen vier Mehrfamilienhäuser in Holzbauweise entstehen.

Damit hat der 57-jährige Jurist bereits gute Erfahrungen beim Aufstocken des Hauptpostgebäudes an der Birker Straße („Kölner Höfe“) und einem Neubau für die Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft in Gräfrath gemacht (Internat). Die Firma, mit der Zimmermann damals zusammenarbeitete, soll auch die Neubauten in Widdert errichten – der Holzbauspezialist Brüggemann aus Neuenkirchen.

Info Vier Häuser mit 4400 Quadratmetern Daten Das jetzt erworbene Grundstück ist rund 2100 Quadratmeter groß, der ehemalige Parkplatz umfasst etwa 3000 Quadratmeter. Die vier Neubauten, je zwei pro Straßenseite, sollen Tiefgaragen erhalten und viergeschossig mit Flachdach werden – wobei die dritte und die vierte Etage jeweils zurückspringen. Insgesamt sollen 4400 Quadratmeter Wohnfläche entstehen. Die Fassaden werden verklinkert oder anderweitig verblendet.

„Geschäftsführer Tobias Brüggemann war mir von Anfang an sympathisch“, unterstreicht Norbert Zimmermann. Deshalb unterstützte er Brüggemann auch bei der Suche nach einem Partner, der den Holzbau-Spezialisten wachsen lässt – und fand ihn vor kurzem in der Unternehmensgruppe Saint-Gobain. „Damit hat Brüggemann einen extrem guten Partner. Ich bin begeistert, wie sie Baustoffe entwickeln.“

„Gemeinsam mit Brüggemann werden wir den Solingern zeigen, was die Vorteile des Baustoffs Holz sind“, betont Zimmermann. Er glaubt fest daran, „dass wir mit diesem Vorzeigeprojekt auch bei uns einen Trendwandel einleiten. Wir müssen Immobilien neu denken“.

Die vier Mietshäuser sollen als „Vorzeigeobjekt für nachhaltiges, ökologisches Bauen und Wohnen“ dienen. „Angestrebt ist unter anderem eine Zertifizierung des Projekts durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen mit Gold oder Platinstatus und gleichzeitiger TÜV-Zertifizierung.“

Zimmermann erwartet, dass die Lebensdauer der Neubauten mindestens der eines „normalen“ Hauses entspricht. „Kostengünstiger als eine konventionelle Bauweise ist diese Art des Bauens aber nicht; im Gegenteil. Es geht vielmehr darum, den Aspekt der Nachhaltigkeit und der CO 2 -Neutralität zu verfolgen. Betonburgen oder graue Bauweisen mit Steinen werden künftig hoffentlich der Vergangenheit angehören.“ Der Geschäftsführer erwartet, dass die Bauvoranfrage in Kürze positiv beschieden wird. Mit dem Rückbau der Gaststätten und des Viktoriasaals könne dann um den Jahreswechsel begonnen werden. Dort werden wahrscheinlich auch die ersten beiden Häuser errichtet; die Bebauung des Parkplatzes soll folgen.

Für Widdert bedeuten die Neubau-Pläne den endgültigen Abschied von einer Zeit, als der Stadtteil noch ein Ausflugszentrum war. „Das Bild von Widdert war durch die vielen Gaststätten, Cafés und Kneipen geprägt“, bestätigt Stefan Müller. Der gelernte Koch mit klassischer Hotelkarriere hatte 1991 den Betrieb seines Onkels Franz Meis übernommen und später noch das benachbarte Gebäude ersteigert.

„Ich hatte eigentlich gar kein Interesse an einer Gaststätte“, blickt der heute 60-Jährige zurück. Müller, der unter anderem auf dem Kreuzfahrtschiff Queen Elizabeth 2 (Assistant Restaurant Manager) und im Luxus-Hotel Cap-Eden-Roc an der Côte d’Azur gearbeitet hatte, folgte trotzdem der Familientradition und übernahm die bereits von den Urgroßeltern geführte Gaststätte: „Ich hänge emotional sehr an dem Gebäude.“

„Der Betrieb war vielschichtig aufgestellt“, erzählt Stefan Müller. „Ich habe den Schwerpunkt auf das Saalgeschäft gelegt, auf Veranstaltungen und Events.“ Als das Geschäft sukzessive einbrach, beendete er 2013 die langjährige Firmengeschichte.