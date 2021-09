Six-Bridges-Rally : Eine furiose Berg- und Talfahrt

Auf auf 2178 Metern Höhe ließ der Blick am Colle delle Finestre die Strapazen der nicht enden wollenden Schotter-Serpentinen vergessen. Foto: Herlinghaus

Solingen Steile Pässe, technische Pannen – aber auch grandiose Ausblicke prägten die ersten Rallye-Tage. Einen herzlichen Empfang bereiteten die Gastgeber den Fahrern an der Ponte San Michele in der Lombardei.

Dass schon am ersten Tag irgendein Problem auftreten könnte, ist wohl der größte Alptraum jedes Rallye-Fahrers. Insofern gingen Andreas Herlinghaus und Frank Schmidt zeitig durchs Stahlbad: Ein Schalthebelbruch und ein defekter Benzinschlauch forderten ihr handwerkliches Geschick heraus. Sogar umkehren musste das Duo kurzzeitig. Schmidts Ehefrau kam ihnen mit einem Ersatzteil auf halber Strecke entgegen. Trotz allem – unterkriegen ließ sich das „Team 112“ im Ford Taunus nicht. Und was einen nicht umhaut, macht einen bekanntlich noch härter. Das ist bei der „Six Bridges Rally“ durchaus hilfreich. „Die hat es wirklich in sich“, sagt Herlinghaus in einem Moment des Verschnaufens.

Denn schon die ersten vier von 16 Tagen lieferten einiges, wovon die Fahrer auch lange nach ihrer Rückkehr noch gebannten Zuhörern im Familienkreis berichten können – zum Beispiel über die Kombination aus Alpenpässen und alten Autos: Die kann schon einmal das Adrenalin hoch jagen.

Pannenhilfe am St. Bernardino-Pass für das „Team Friedensdorf“ mit ihrem Fiat 124 Spider. Foto: Herlinghaus

Info Fünf Brücken – eine Bewerbung Bewerbung Mit der Ausfahrt unterstützen die Veranstalter Timm Kronenberg und Marc Baehr die Bewerbung der Müngstener Brücke und fünf weiterer Brücken in Italien, Frankreich und Portugal zum Weltkulturerbe. Zugleich sammeln die 40 Teams für wohltätige Zwecke.

So geschehen an Tag drei am St. Bernardino: Vor der malerischen Bergkulisse mit schroffen Felswänden, durch die sich die Straße dem Pass entgegen windet, waren Andreas Herlinghaus und Frank Schmidt als Pannenhelfer für ihre Kollegen vom „Team Friedensdorf“ gefordert. Für alle ging es weiter – hinauf auf 2066 Meter – und schließlich nach Italien, wo die Begegnung mit der ersten der fünf „Partnerbrücken“ der Müngstener Brücke auf dem Programm stand: Die Ponte San Michele, zugleich Eisenbahn- und Straßenbrücke, überspannt seit 1889 in der Lombardei zwischen grünen Hängen den Fluss Adda. Dort, im Ort Paderno d’ Adda, trudelte das Fahrerfeld binnen ein bis zwei Stunden ein, warmherzig empfangen von Einheimischen, inklusive Megaphon-Ansprache des Bürgermeisters. „In einem Zelt gab es eine schöne Feier mit Buffet“, erzählt Herlinghaus.

Abendimpression an der Ponte San Michele. Foto: Herlinghaus

Anschließend ging es für alle in die Unterkünfte, die ein wenig verstreut um das Etappenziel lagen. „Wir hatten schon zweimal das Glück, mit dem Team Balkhausen gemeinsam in einem Hotel zu sein“, berichtet Herlinghaus. So könne man abends noch ein wenig zusammensitzen, fachsimpeln und sich über die Erlebnisse austauschen. Aber nicht zu lange, denn schließlich geht es morgens zeitig wieder auf Achse – inzwischen auch gemeinsam mit italienischen Rallye-Fahrern.

„Wir brechen immer so gegen halb neun morgens auf“, sagt Herlinghaus. Über 300 bis 400 Kilometer erstreckt sich eine Etappe – und das meist über Landstraßen. Und nur mit Hilfe der Straßenkarte. Bis zum Etappenziel hat sich oft der Abend über die Europa-Reisenden gesenkt. Die müssen zudem, rallye-üblich, kleine Prüfungen bestehen. Meist geht es darum, bestimmte Eckpunkte der Strecke zu fotografieren – wie zum Beispiel ein barockes Jagdschloss unweit von Turin.

Ein Rallye-Abenteuer wie aus frühen Zeiten des motorisierten Auto-Verkehrs wartete wiederum am vierten Tag: Auf dem Weg durch das Piemont in Richtung Frankreich erhebt sich der Colle delle Finestre. Der jagte seine Bezwinger über eine Schotterstraße. Nicht enden-wollende, steile Serpentinen wuchteten die Teilnehmer ihre voll bepackten Gefährte hinauf – bis auf 2178 Metern ein überwältigender Talblick alle Strapazen vergessen ließ. „Das war grandios“, sagt auch Herlinghaus abends im fränzösischen Briancon.

(Noch) kein angehendes Weltkulturerbe, aber dennoch ein imposantes Highlight ihrer Tour überquerten die Teams tags drauf: den Viaduc de Millau, der als längste Schrägseilbrücke der Welt den Fluss Tarn hunderte Meter unter sich lässt.

Am Donnerstag gelangt der Tross schließlich zum zweiten Mit-Bewerber um den Welterbe-Status: den Viaduc du Viaur, der, 1902 erbaut, elegant das gleichnamige Tal überspannt.