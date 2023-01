Ansichtssache Die beste aller Arena-Lösungen mit offenen Fragen

Aufpassen müsste hingegen die CDU. Zwar wird in diesen Tagen so mancher in der Partei denken, dass das den Oberbürgermeister stützende informelle Ratsbündnis aus SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und FDP – neben den Auslagerungen im Klinikum – auch in Sachen Arena-Planung während der zurückliegenden Monate nicht gerade das beste Bild abgegeben hat. Und dies stimmt ja auch: Die Grünen lagen ziemlich quer zu den Vorstellungen ihrer Partner im Rat. Was wiederum zur Folge hatte, dass OB Kurzbach (SPD) bei der Abstimmung über den Grundsatzbeschluss zur Arena vor knapp einem Jahr keine eigene Mehrheit zusammenbrachte und auf die CDU angewiesen war.