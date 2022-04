Korkenziehertrasse in Solingen : Die Bedürfnisse der anderen

Wegweiser an der Korkenziehertrasse. Foto: Peter Meuter

Meinung In Verkehr sind viele mit Scheuklappen unterwegs. Das gilt für Autofahrer, Radfahrer, Verkehrsplaner und Verkehrspolitiker gleichermaßen. Dabei führt Rechthaberei meistens aber nicht zum Ziel. Mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, hat noch niemals genutzt.

Die Reaktionen, die der Bericht der Solinger Morgenpost über den Vorstoß des ADFC zur Verbreiterung der Korkenziehertrasse in dieser Woche ausgelöst hat, waren vielfältig, hauptsächlich aber bezeichnend. Tatsächlich entbrannte in den sozialen Medien nämlich eine teils hitzige Diskussion, die nicht frei war von gegenseitigen Anschuldigungen. So schoben die einen pauschal den Radfahrern die Verantwortung für die immer wieder auftretenden Konflikte auf der Trasse zu, während die anderen die Schuld ausschließlich in den Fußgängern sowie Skatern gefunden zu haben glaubten.

Dabei sollten speziell die Vertreter der These von der „freien Fahrt für freie Radfahrer“ einmal für einen Augenblick in sich gehen. Denn wenn die Biker ehrlich sind, dann werden sie sehen, dass sie in der Korkenziehertrassen-Debatte bisweilen genau jene Argumente anführen, mit denen sich für gewöhnlich Autofahrer bei Streitigkeiten im Straßenverkehr durchzusetzen versuchen. So verstieg sich beispielsweise ein offenbar zweiraderprobter User auf der Facebook-Seite der Morgenpost zu der Aufforderung an Fußgänger, doch bitteschön immer brav rechts zu bleiben, um auf diese Weise den schnelleren Radfahrern Platz zum Überholen zu verschaffen.

Nun ist dagegen vom Prinzip her nichts einzuwenden. Selbstverständlich sollten sich langsamere Verkehrsteilnehmer so verhalten, dass sie andere nicht unnötig ausbremsen. Allerdings darf einseitige Rücksichtnahme nicht als quasi naturgesetzliche Regel zum Verhalten auf der Trasse missgedeutet werden, ist die Korkenziehertrasse doch ein Weg für Fußgänger wie Radfahrer gleichermaßen.

Darauf weist auch die Stadt hin, die zudem erklärt, zurzeit nicht an eine Verbreiterung der Trasse zu denken. Was wiederum auf ein Problem weist, das in den kommenden Jahren wohl stets dringlicher wird. Durch E-Bikes werden gewiss etliche Leute von vier auf zwei Räder umsteigen, wenn sie zur Arbeit wollen. Aber gleichzeitig kann durchaus bezweifelt werden, ob diesen Verkehrsteilnehmern mit regelrechten Rad-Autobahnen geholfen ist, die unterschiedliche Städte verbinden.