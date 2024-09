Nach Terroranschlag in Solingen Dezernent gerät mit Nachbar von geplanter Flüchtlingsunterkunft aneinander

Doch eine Antwort bekam der Mann nicht. Stattdessen rief Dezernent Welzel mit lauter und am Ende sogar schreiender Stimme, so lange er in verantwortlicher Position in Solingen tätig sei, werde er niemals Zustände zulassen, wie sie sich vor Jahren im französischen Calais abgespielt hätten. Zur Erinnerung: In der Stadt an der Kanalküste hatte es über Jahre hinweg Zeltlager gegeben, in denen Migranten unter erbärmlichen Umständen lebten. Das Problem in der BV war nur, dass am Donnerstag niemand solche Forderungen aufgestellt hatte.