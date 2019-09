Auszeichnung : Deutscher Solarpreis für die Stadtwerke

Solingen Im Wissenschaftspark Gelsenkirchen wurden die Stadtwerke Solingen in der Kategorie Transportsysteme mit dem Deutschen Solarpreis ausgezeichnet.

(uwv) In der Kategorie Transportsysteme ist die Stadtwerke Solingen GmbH für das zukunftsweisende Projekt „BOB – nachhaltiger ÖPNV in Solingen“ auf Basis traditioneller Infrastrukturen mit dem Deutschen Solarpreis ausgezeichnet worden. Der Verein Eurosolar und die Energie-Agentur NRW ehrten in Gelsenkirchen mit dem Preis in acht verschiedenen Kategorien das Engagement der Pioniere für eine Energiewende. „Es freut mich sehr, dass auch dieses Jahr wieder mehrere Auszeichnungen des Deutschen Solarpreises nach Nordrhein-Westfalen gehen. Das zeigt die Innovationskraft und den Ideenreichtum, mit dem unser Land klimafreundliche Lösungen voranbringt und erneuerbare Energien weiterentwickelt“, sagte NRW-Wirtschafts- und Energieminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart.