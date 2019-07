Nach Automaten-Sprengung : Deutsche Bank schließt die SB-Filiale in Wald

Solingen Nach der dritten Automaten-Sprengung innerhalb von zweieinhalb Jahren verzichtet die Deutsche Bank auf die Wiedereröffnung der SB-Filiale im Solinger Stadtteil Wald.

Begründet wird die Schließung insbesondere mit Vandalismusschäden. Denn mehrfach schon wurde der Geldautomat der Deutschen Bank in Wald in die Luft gejagt. Zuletzt Ende April dieses Jahres. Die Täter waren trotz einer Großfahndung mit ihrer Beute entkommen. Die Tat ereignete sich morgens gegen 3.50 Uhr – und die Explosion war so ohrenbetäubend, dass die Nachbarn in der Umgebung aus ihrem Schlaf gerissen wurden. Der Automat der Deutschen Bank war erstmals im Oktober 2016 von Kriminellen angegriffen worden. Nach dem Überfall im April forderten Anwohner aus Sicherheitsgründen die Schließung der SB-Filiale.

In einer Mitteilung an die Kunden wird jetzt auf nahe gelegene Standorte der Deutschen Bank verwiesen – auf die Filiale an der Kaiserstraße in Haan oder an der Konrad-Adenauer-Straße in der Innenstadt. Als Alternativstandorte sieht die Deutsche Bank auch die Cash Group Shell an der Focher Straße beziehungsweise Beethovenstraße sowie die Cash Group Postbank an der Mangenberger Straße. „Darüber hinaus ist das gebührenfreie Abheben bei bestimmten Einzelhändlern möglich“, sagt der Unternehmenssprecher. Für Bargeldverfügungen können die Kunden auch alle Geldautomaten der Cash Group Banken (Commerzbank, Postbank, Hypovereinsbank) nutzen.