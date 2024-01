Interview mit Desiree Nick „Wir bieten Diven im Doppelpack“

Nick Aber natürlich, mit den Themen die heute proklamiert werden, haben sich diese Ladys schon vor 80 Jahren auseinandergesetzt, beziehungsweise sie waren fertig damit: Ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben führen zu können, musste erst erstritten werden, und beide Künstlerinnen haben sich nie von bürgerlichen Ressentiments einschränken lassen. Sogar die freie Liebe haben sie ausgelebt und das 50 Jahre vor „Sex and the City“, was ja inzwischen auch schon antiquiert ist.