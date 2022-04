Interview Jürgen Stamm : „Der Verein ist überaltert“

Solingen Der Vorsitzende des Vereins für Technik und Industrie erläutert, warum im Jahr des 125-jährigen Bestehens das letzte Kapitel des im November 1897 gegründeten Vereins angebrochen ist.

Die Mitglieder Ihres Vereins haben Ende März die Auflösung beschlossen. Aber dominieren Technik und Industrie nicht immer noch unser Leben?

Stamm Ja, das ist so, und ich denke, das bleibt auch so. Aber die Technik in den Industriebetrieben hat inzwischen eine rasante Entwicklung genommen, zum Beispiel Industrie 4.0, Digitalisierung, geschlossene und verkapselte Produktionssysteme et cetera.

Was sind die Gründe, dass sich der Verein im Jubiläumsjahr auflöst?

Info „Zum Wohle des Wirtschaftsbezirks“ Verein Der am 9. November 1897 gegründete Verein bezweckt laut seiner Satzung, „das Verständnis für Technik und Industrie in weiteste Kreise zu tragen, gewerbliche und technische Bildung zu fördern sowie kunstgewerbliche und wirtschaftliche Fragen zum Wohle des Solinger Wirtschaftsbezirkes zu erörtern“. Veranstaltungen Dazu veranstaltet der Verein unter anderem Vorträge und Besichtigungen. Mitglied können volljährige Personen werden. Der Mitgliedsbeitrag liegt bei 20 Euro pro Jahr. Partner zahlen zehn Euro. Zur Person Jürgen Stamm (Jahrgang 1940) führt den Verein seit dem Jahre 2008 (Mitglied seit 1998). Der gebürtige Solinger, im Berufsleben in verschiedenen Solinger und Wuppertaler Industriebereichen tätig, kam zu diesem Amt, als der Verein 2008 schon einmal eine Krise durchmachte. Mit dem Willen, den Verein wieder „auf ein Level der Zufriedenheit zu heben“, drehten er und gleichgesinnte Mitstreiter im Vorstand mit Erfolg an vielen Stellschrauben – bis die Corona-Pandemie das Vereinsleben allerdings lahmlegte.

Stamm Der Verein ist überaltert. Sehr viele unserer Mitglieder sind auch gesundheitlich angeschlagen. Der aktuelle Vorstand hat in den letzten beiden Jahren ebenfalls einige gesundheitliche Defizite mit Folgen aufzuweisen. Bedauerlicherweise ließ sich ein neuer Vorstand auf der Jahreshauptversammlung nicht finden.

Hätte man nicht mit einem anderen Technikverein fusionieren können, etwa dem 1868 in Wuppertal gegründeten?

Stamm Eine Fusion mit dem VTI-Wuppertal, dem wir all die Jahre freundschaftlich verbunden waren, war nie ein Thema auf beiden Seiten.

Hans-Georg Wenke, selbst Diplom-Ingenieur, hat den Verein einmal das „Who is who der Solinger Wirtschaft“ genannt. Wie viele Mitglieder gehören dem Verein in seinem letzten Jahr an und aus welchen Schichten kommen sie?

Stamm Die Meinung von Herrn Wenke in allen Ehren. Aber das „Who is who der Solinger Wirtschaft“ war der Verein schon lange nicht mehr. Die zuletzt zirka 180 Mitglieder kamen aus allen Schichten der Bevölkerung – von der Hausfrau über die kaufmännischen Angestellten, Bankmitarbeiter, Techniker, Ingenieure und Firmeninhaber bis zu Steuer- und Versicherungsfachleuten, Architekten, Lehrkräften und überwiegend Rentnern.

Manche waren 60 Jahre und länger bei Ihnen Mitglied. Wem hat der Verein die Ehrenmitgliedschaft angetragen?

Stamm Ehrenmitglieder des Vereins sind die Herren Walter Scheel, Kurt Emmerich, Heinrich Lorsbach, Herbert Clemens, Friedrich Meyer und Hartmut Makossa.

Wie groß ist der Anteil der

Frauen, und wie hoch ist das Durchschnittsalter aller Mitglieder?

Stamm Das Durchschnittsalter der aktuellen Mitglieder ist knapp über 80 Jahre; der Frauen-Anteil liegt bei etwa 40 Prozent.

Höhepunkte des Vereinslebens waren immer die Exkursionen. 2019 standen noch sieben auf dem Programm. Im ersten Coronajahr gab es dann nur noch einen Besuch des Galileums in Ohligs. Welche Touren oder Vorträge sind Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?

Stamm Das sind inzwischen so viele tolle Touren, dass es mir schwerfällt, einige hervorzuheben. Am meisten sind die Mehrtages-Touren im Gedächtnis geblieben – etwa nach Augsburg, Berlin, Hamburg und Leipzig sowie Rieth und Salzburg in Österreich.

Wie geht die Auflösung des Vereins „technisch“ vor sich?

Stamm Der Vorstand bleibt geschäftsführend im Amt und wird den Verein bis zum Ende des Geschäftsjahres abwickeln. Den Vorstandsmitgliedern Ulrich Stieghorst, Gerhard Moch und Cuno Nowack sei gedankt für die jahrelange fruchtbare und freundschaftliche Zusammenarbeit.

Wird es eine Abschiedsveranstaltung geben?