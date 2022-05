Solinger Veranstaltungsort wird angeboten : Der Walder Stadtsaal steht erneut zum Verkauf

Wald Immobilienunternehmen EVC Rheinland GmbH hat bis Oktober das Vermarktungsrecht. Interessenten bereits vorhanden.

Vergangenes Jahr stand der Walder Stadtsaal schon einmal zum Verkauf. „Veranstaltungshalle inklusive Vorderhaus mit Wohnungen samt großem Biergarten“ wurden vom Eigentümer Andreas Heibach offeriert. Damit die für Wald so wichtige Immobilie in gute Hände kommt, sollten sich ausschließlich „Interessenten mit Herz“ an den Eigentümer wenden. Doch ein Verkauf kam im vergangenen Jahr nicht zustande. Im Gespräch war nach Informationen unserer Redaktion ein siebenstelliger Betrag, für den der Walder Stadtsaal den Besitzer wechseln sollte.