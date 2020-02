Ansichtssache in Solingen : Der schleichende Verlust der Selbstverständlichkeit

Karneval in der Ohligser Festhalle, die jetzt „Reyna Event Center“ heißt. Foto: Guido Radtke

Meinung Ohligs Die Festhalle Ohligs hat einen neuen Betreiber. Was außer dem Namen sonst noch anders wird, bleibt einstweilen abzuwarten.

Die Hoffnung besteht natürlich weiter. Doch über eines sollten sich die Ohligser lieber nicht täuschen: Mit dem Eigentümerwechsel in der Festhalle bricht im Solinger Westen eine neue Zeit an, die zunächst einmal einen neuen Namen bringt, von der sonst aber niemand recht zu sagen weiß, was sie bringen wird.

Nur eines erscheint bereits heute klar: Der neue Besitzer der traditionsreichen Festhalle Ohligs will (und muss) mit der von ihm erworbenen Immobilie Geld verdienen. Weswegen sich der Schwerpunkt bei den Veranstaltungen in der Halle aus der Frühzeit des 20. Jahrhunderts nach und nach verschieben dürfte.

Wobei diese Entwicklung weniger das Problem ist, sondern vor allem das Prinzip, das dahinter steht. Vor einigen Jahren war die Stadt derart pleite, so dass den Verantwortlichen nichts anderes übrigblieb, als die Halle zu verkaufen. Die Kommune hatte kein Geld und musste froh sein, dass sich überhaupt jemand fand, der die Halle samt der darin stattfindenden Veranstaltungen übernahm.

Um nicht missverstanden zu werden: Die Kritik gilt weder dem jetzt neu gefundenen, noch dem alten Eigentümer, der Familie Hitzegrad. Ohne Letztgenannte wären die Lichter in der Festhalle Ohligs längst aus – und die Vereine, die den Saal seit vielen Jahrzehnten nutzen, säßen schon geraume Zeit im Dunkeln. Nein, das Problem besteht darin, dass sich die Stadt aufgrund finanzieller Bedrängnisse immer weiter aus ihren ursprünglichen Aufgabenfeldern zurückziehen musste. Und parallel auch in Solingen eine politische Grundhaltung Fuß fasste, die aus der Not gleichsam eine Tugend zu machen versuchte.

Natürlich können Traditionsveranstaltungen auch in Räumen stattfinden, die von Privaten betrieben werden. Die vergangenen Jahre in der Festhalle haben dies ja gezeigt. Und ferner soll an dieser Stelle auch nicht behauptet werden, die Stadt sei eher in der Lage, den Rahmen etwa für Karnevalssitzungen zu bieten.