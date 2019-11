Karneval : Narren-Chef will kein Revoluzzer sein

Solingen Arnd Krüger will als kommissarischer Vorsitzender des Festausschusses den Solinger Karneval in der Erfolgsspur halten – und plant eine Kandidatur im Jahr 2020. Der Rosenmontagszug soll stattfinden.

Endlich ist es soweit, werden sich die meisten Jecken denken. Was überwiegt denn bei Ihnen: Vorfreude, Anspannung oder Druck?

Krüger Es ist von allem ein bisschen dabei. Ich gehe schon mit Vorfreude in die Session. Natürlich gibt es auch mehr Druck als in den Vorjahren. Ich würde eher von Spannung sprechen. Ich werde sehen, was auf mich zukommt und weiß sehr nette Karnevalisten an meiner Seite, die mir helfen werden.

Info Über den Sport zum organisierten Karneval Foto: Meuter, Peter (pm) Zur Person Der gebürtige Ohligser (48) ist Mitglied im Vorstand der Walder CDU sowie im Jugendhilfeausschuss der Stadt Solingen. Über seine Tätigkeit als Jugendwart beim Ohligser Turnverein (OTV) gelangte er zum organisierten Karneval und trat 2009 in die Prinzengarde Blau-Gelb Solingen-Ohligs ein. In der Session 2015/16 bekleidete er das Prinzenamt an der Seite von Susanne Kirsznik.

Wann fiel denn die Entscheidung, als kommissarischer Vorsitzender zu kandidieren?

Krüger Die letzten Überlegungen gab es am Tag der Mitgliederversammlung. Als mich Willy Weber vorschlug, war die Entscheidung klar. Befasst hatte ich mich damit aber schon vorher, weil mir wichtig ist, dass der Solinger Karneval im sicheren Fahrwasser bleibt.

Wenn man dann nach vorheriger Diskussion gewählt wird und der Zugleiter, in diesem Falle Markus Röltgen, als Reaktion zurücktritt und den Saal verlässt – bereut man dann eine solche Entscheidung, nach dem Motto: Worauf habe ich mich da eingelassen?

Krüger Nein. So etwas muss man ausblenden. Es geht darum, dass die geplanten Veranstaltungen stattfinden. Im Moment gibt es mit dem verbliebenen Vorstand eine Arbeitsatmosphäre, die es uns ermöglicht, das zu machen, was ansteht. Für persönliche Gefühle ist erst einmal nicht so viel Platz.

Was traditionellerweise ansteht, ist der Rosenmontagszug 2020. Aus den Vereinen gibt es die Aussage, er werde auch nach dem Rückzug des Zugleiters auf jeden Fall stattfinden. Können Sie das bestätigen?

Krüger Ja. Ich bin fest entschlossen, dass es einen Zug geben wird. Wir werden ihn als Vorstand organisieren. Zudem haben viele Vereine zugesagt, dass sie uns unterstützen werden. Insofern sind wir guten Mutes, dass er am 24. Februar auch stattfindet – vorausgesetzt, es gibt nicht gerade ein schweres Unwetter (in Krügers Amtszeit als Prinz Arnd I. in der Session 2015/16 wurde der Rosenmontagszug wegen Sturmwarnung abgesagt, die Redaktion).

Werden Sie sich im kommenden Jahr wieder zur Wahl stellen?

Krüger Wenn es der Wunsch der Versammlung ist, dann ja. Ich hätte dieses Amt nicht übernommen, wenn ich keine entsprechende Perspektive sehen würde. Aber es kommt natürlich darauf an, wie die Session verläuft. Ich bin mir bewusst, dass ich unter Beobachtung stehe.

Können Sie sich eigentlich erklären, warum es Vorbehalte gegen Ihre Wahl gibt?

Krüger Natürlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Aber letztlich kann man darüber nur spekulieren.

Glauben Sie, dass einige Mitglieder im Festausschuss die Situation nach dem Ausscheiden Joachim Junkers aus dem Amt des Vorsitzenden nach zwölf Jahren unterschätzt haben?

Krüger Das kann durchaus sein. Joachim Junker ist schließlich eine verdiente und prägende Persönlichkeit für den Solinger Karneval. Da ist es schon möglich, dass der eine oder andere darauf spekuliert hat, dass er einfach noch lange weitermacht.

Welche weiteren Herausforderungen sehen Sie?