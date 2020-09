30 Jahre Deutsche Einheit : Der Mauerfall war „emotional überwältigend“

Info

Zur Person Heinrich Kohl (CDU) wurde 1999 Bürgermeister von Aue. Seit der Fusion mit einer Nachbargemeinde Anfang letzten Jahres ist der 63-jährige Jurist und Verwaltungsmann Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema. Seine berufliche Tätigkeit in der ehemaligen DDR begann 1991 als Beigeordneter des Landkreises Chemnitz. 1994 wurde der gebürtige Frankfurter (am Main) Bau- und Ordnungsbürgermeister von Limbach-Oberfrohna. Heinrich Kohl ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober, nimmt er an einem Empfang im Solinger Theater und Konzerthaus teil.