Einschnitt in Solinger Krankenhauslandschaft St. Lukas Klinik ist Geschichte

Solingen · Am Freitag schloss das Ohligser Krankenhaus offiziell. Bereits am Vortag waren die letzten Patienten verlegt worden. Am Klinikum Solingen berichtet man derweil von einem reibungslosen Übergang.

01.12.2023 , 16:16 Uhr

Ein Zeichen des Abschieds: ein Banner der Zentralen Aufnahmeeinheit vor den Fenstern im Erdgeschoss der Lukas Klinik. Foto: Rouven Böttner

Von Alexander Riedel