SOS-Dose : SOS-Dose: Der Lebensretter steht im Kühlschrank

Notfalleinsatz in einer Privatwohnung: Die Rettungsassistenten finden einen bewusstlosen Menschen. Jetzt muss es schnell gehen. Zeit, um die Versicherungskarte und medizinische Unterlagen des Patienten zu suchen, bleibt kaum. Für Fälle wie diese hat der Lions Club Hanau Schloss Philippsruhe die „SOS-RETTUNGsdose“ entwickelt. Rund 5000 Stück davon hat der Caritasverband Wuppertal/Solingen in den letzten zwei Jahren in der Stadt der Schwebebahn kostenlos unter die Leute gebracht.