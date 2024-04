Immobilienmarkt in Solingen Der Hauspreis liegt jetzt bei einer halben Million

In Solingen wurden im vergangenen Jahr so wenig Immobilien verkauft wie nie zuvor. Das zeigt der aktuelle Grundstücksmarktbericht für Solingen auf, den jetzt der Gutachterausschuss veröffentlicht hat. Er orientiert sich an den Kaufverträgen des vergangenen Jahres, die dem Ausschuss von Notaren vorgelegt wurden. Er spiegelt also, wenngleich im Nachhinein, die tatsächlich gezahlten Preise in der Klingenstadt wider.