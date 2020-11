Goldschmied-Ausbildung in Solingen : Der Meister mit langer Lehrlings-Kette

Info

Zur Person Berthold Hloschek wurde 1944 in Brünn (Böhmen-Mähren) geboren, wuchs als Vertriebener in Niederbayern auf und kam 1955 nach Solingen. Als 15-Jähriger begann er eine Lehre bei der Goldschmiede Hess und arbeitete später als Geselle in verschiedenen Werkstätten. In seinem eigenen Atelier beschäftigte er bis zu sechs Goldschmiede.

Sportler Berthold Hloschek trat in mehr als 350 Fußballspielen für den FC SG 95/98 an und begeisterte sich zudem mit seiner Frau für Volleyball. „Das ist unser Familiensport.“ Als Mitgründer der TSG Solingen führte Berthold Hloschek insgesamt 42 Jahre lang die Volleyball-Abteilung, wurde zweimal Deutscher Meister mit den Senioren. Er spielt zudem aktiv Tennis in der TSG und momentan in der Niederrhein-Liga (H 75) für den TC Wiescheid.