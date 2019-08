Elektromobilität : E-Autos bislang kein Verkaufsschlager

Solingen Zu teuer, zu schwer und auch bei der Öko-Bilanz nicht nur gute Werte: Die Elektro-Mobilität hat sich auf den Straßen noch nicht durchgesetzt. Im City-Bereich können E-Fahrzeuge aber eine Alternative sein.

Vor allem Elektro-Fahrzeuge, die mit einer Reichweite von 100 bis 150 Kilometer unterwegs sind und sich überwiegend in der Stadt beziehungsweise auf der Kurzstrecke bewegen. „Für lange Strecken gibt es bessere Alternativen als die Elektro-Autos“, sagt Ernst-Robert Nouvertné und führt hier vor allem Hybrid-Autos, also Autos mit Elektro- und Verbrennungsmotor, als die wirtschaftlichste Variante an.

Diskussion Anlässlich des Elektromobilitätstages des BDEW (Bund der Energie- und Wasserwirtschaft) bieten die Stadtwerke Solingen am 9. September ab 17.30 Uhr eine Podiumsdiskussion rund um das Thema Elektromobilität an. Wer teilnehmen möchte, kann sich auf der Website der Stadtwerke Solingen anmelden: www.stadtwerke-solingen.de/e-mob-tag-2019.

Dass Elektro-Fahrzeuge bislang kein Verkaufsschlager sind, liegt vor allem am zu hohen Preis der Autos und überdies am Gewicht der Batterien. „Gegenüber Autos mit Verbrennungsmotoren bringt die Batterie eines Elektro-Fahrzeuges mit einer Reichweite von 400 bis 500 Kilometern rund 600 Kilogramm mehr auf die Waage“, erklärt Nouvertné.

Gleichwohl scheint für die Politik die Elektromobilität in Zukunft alternativlos, will man die Klimaziele verwirklichen. Die Infrastruktur mit Ladestationen ist allerdings noch verbesserungswürdig. Und auch die hohen Preise schrecken potenzielle Käufer trotz staatlicher Kaufanreize weiter vom Kauf eines E-Autos ab. „Ein VW up als Benziner kostet 15.000 Euro. Die elektrische Variante aber 25.000 Euro“, rechnet Ernst-Robert Nouvertné vor. Er selbst fährt seit zwei Jahren diesen Kleinwagen mit Batterieantrieb. „Die Reichweite von 100 Kilometern reicht mir, wenn ich in Solingen unterwegs bin. Abends beziehungsweise über Nacht schließe ich das Fahrzeug dann an den Hausstrom an – morgens ist das Auto wieder aufgeladen“, sagt Nouvertné.