Kostenpflichtiger Inhalt: Millionen-Bauprojekt am Solinger Neumarkt : Die Abrissbagger kommen im März

An der Straße Am Neumarkt soll die neue Sparkasse entstehen. Der Abriss alter Häuser beginnt ab Mitte März. Foto: Uwe Vetter

Mitte Das beliebte Restaurant Pizza Pazza wird am Sonntag ein letztes Mal an der Straße Am Neumarkt öffnen. Damit ist für die Stadt-Sparkasse der Weg frei, um die Häuserzeile abzureißen.