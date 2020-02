Investitionen bei der Solinger Feuerwehr : Marode Häuser bleiben noch ein Jahr stehen

Zunächst müssen alte Häuser im Bereich Brunnen-/Saturnstraße abgerissen werden, um Platz für die neue Feuer- und Rettungswache II und ein Feuerwehrgerätehaus für die Löscheinheit 1 (Merscheid/Ohligs) zu schaffen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Der Abriss alter Häuser an der Brunnen-/Saturnstraße verzögert sich. Dort wird ein Feuerwehrgerätehaus gebaut, anschließend die neue Feuerwache II.

Die Häuser an der Brunnenstraße 9 und an der Saturnstraße 1,3,5 und 7 sind marode. Vor Jahren noch standen sie sogar unter Denkmalschutz. Doch davon ist nicht mehr die Rede, die Denkmalschutzbehörde hat die alten Siedlungshäuser bereits Ende 2018 zum Abriss freigegeben.

Zumal der Häuserblock zwischen Brunnen-, Pfeil- und Saturnstraße im wahrsten Sinne des Wortes dem Neubau der Feuer- und Rettungswache II an der Brunnenstraße in Ohligs im Wege steht. Doch der Abriss der alten Häuser wird nicht wie vorgesehen in diesem Frühjahr über die Bühne gehen. „Erst Anfang 2021“, erklärt die städtische Pressestelle auf Anfrage unserer Redaktion.

Info Kostensteigerungen sind eingerechnet Kosten 2017 legten Oberbürgermeister Tim Kurzbach und Dezernent Jan Welzel das Konzept zur Erneuerung der drei Wachen der Berufsfeuerwehr vor. Der Neubau der Feuerwache I (Mitte) schlug nach damaligen Berechnungen mit 10,5 Millionen Euro zu Buche. Für die Feuerwache II (Ohligs) wurden 11,7 Millionen Euro veranschlagt, für die Walder Wache 30,1 Millionen Euro. Berücksichtigt wurden bereits Kostensteigerungen in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro.

An der Brunnenstraße soll in zwei Bauabschnitten Neues entstehen. Mit Bauphase eins werde nun im Frühjahr 2021 begonnen. „Davor werden zunächst die Abrissarbeiten vorgenommen. Früher wäre nicht sinnvoll“, heißt es jetzt aus dem Rathaus. Damit verschiebt sich aber der Abriss der alten Gebäude um rund ein Jahr.

An der Brunnenstraße sowie auf benachbarten städtischen Grundstücken soll zunächst eine Übergangs-Feuerwache entstehen, die später dauerhaft als Gerätehaus der Löscheinheit 1 (Ohligs, derzeit unterbracht auf der Hildener Straße) sowie der Löscheinheit 4 (Merscheid, derzeit untergebracht auf der Brunnenstraße) zur Verfügung stehen wird. Da trifft es sich gut, dass am morgigen Freitag die Löscheinheiten 1 und 4 zur neuen Löscheinheit 1 (Merscheid/Ohligs) fusionieren. Ein entsprechender Festakt unter anderem mit Oberbürgermeister Tim Kurzbach ist dafür im Feuerwehrgerätehaus an der Hildener Straße vorgesehen. Das aber nur bedingt geeignete Feuerwehrgerätehaus an der Hildener Straße kann dann aufgegeben werden, sobald die Löscheinheit 1 in voraussichtlich drei Jahren ihr neues Domizil an der Brunnenstraße in Beschlag nehmen kann.

Ist zunächst die Interimslösung fertig, wird die bestehende Ohligser Feuer- und Rettungswache abgerissen und soll nach bisherigen Verlautbarungen bis 2023 durch einen Neubau ersetzt werden. Jetzt sprechen die Planer aber bereits von eine Fertigstellung der neuen Feuer- und Rettungswache II an der Brunnenstraße im Jahr 2024. „Ein Planungsbüro wird in Kürze den Vorentwurf für die neue Feuer- und Rettungswache II vorstellen. Dieser Entwurf geht dann auch in die Politischen Gremien“, sagt die städtische Pressestelle.

Parallel sollen im kommenden Jahr aber auch die Planungen für den Neubau der Feuer- und Rettungswache III am Frankfurter Damm beginnen. Die Eröffnung dieser Wache ist für 2027 vorgesehen. Die Planungen der Feuer- und Rettungswache I an der Katternberger Straße beginnen 2025 und beenden das Gesamtprojekt mit ihrer vorgesehenen Fertigstellung voraussichtlich im Jahr 2030.